Denk-kandidaten trekken zich terug na afluistergate en royeren beoogd lijsttrekker

Abdoel Haryouli ontslagen en geroyeerd als lid van Denk

Abdoel Haryouli is door het landelijke bestuur van Denk geroyeerd als lid van de partij. Dat vertelde hij dit weekend zelf in een interview met Den Haag FM. Hij weigert voorlopig echter om afstand te doen van het kandidaat-lijsttrekkerschap van de Haagse fractie. ‘Dat is aan de leden om te beslissen. Ik laat me niet zomaar uit de weg slaan.’

15 november