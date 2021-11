Denk maakt nieuwe lijsttrekker bekend voor Haagse afdeling: ‘We kijken niet meer naar etniciteit’

Icar is geen onbekende in de Haagse politiek. Al jaren is hij als fractiemedewerker van de lokale partij Islam Democraten actief in de Haagse raad. Die partij gaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar echter samen met Denk. Dat híj de lijsttrekker wordt voor de partij die bij de landelijke verkiezingen veel stemmen binnenhaalde in de hofstad, komt voor velen als een verrassing.