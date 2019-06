Denk-mannen bedanken John van Zweden voor ‘prachtige reactie’: ‘Jij zult ons vaker bij de club zien’

In de nieuwe video, die vanmiddag op Twitter werd geplaatst, staan Azarkan en Kuzu dit keer niet in ADO-tenue, maar dragen zij wel een sjaal van de Haagse club. Ze gaan in op de reacties die zij op hun eerdere beelden kregen. ,,We waren gisteren in het ADO-stadion, lekker even de Kamer ontvluchten om een potje te voetballen, daar houden we van. Maar vooral van de eerste generatie Marokkaanse Nederlanders, want dat was de aanleiding. En we dachten: we vertellen even erover in een kort filmpje op sociale media, want zo gaat dat, je moet een beetje bekendmaken waar je bent’’, beginnen de Tweede-Kamerleden in de video. ,,En dan krijg je natuurlijk leuke reacties.’’



‘Hartverwarmende reacties’, aldus de mannen. ,,Ja van een aantal twitterhooligans en van supporters van ADO Den Haag.’’ De politici van Denk vonden deze ‘zo prachtig’, dat ze alvast sjaals van de club kochten. ,,En de tenues zijn onderweg, want ADO is zo populair dat die waren uitverkocht.’’ Ook zeggen ze dat ze denken aan het aanschaffen van een seizoenskaart. ,,We willen eigenlijk onderdeel worden van de club en er bijna wekelijks mee verbonden zijn.’’