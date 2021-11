Denk stuurt deurwaarder af op Haagse dissidenten: ‘60.000 euro betalen vanwege reputatieschade’

Reconstruc­tie van neerschie­ten man met hakbijl door agent

De rijksrecherche is op de Neptunusstraat in Den Haag bezig met een reconstructie van het moment vorig jaar mei toen een agent een man met een hakbijl neerschoot. De 34-jarige Hagenaar werd in zijn been geraakt nadat hij twee mensen had aangevallen met het stuk gereedschap.

29 november