'Denk vooral goed na over hoeveel én wanneer je zaait'

De Haagse Floor Korte kan haar geluk niet op. Haar debuut De Moestuin - my stress free zone werd goed ontvangen en, niet onbelangrijk, goed verkocht. Tijd om stil te zitten was er echter niet. Na de lancering in februari begon Korte meteen aan haar tweede boek.



Een jaar in de moestuin is een 192 pagina's tellend werkboek geworden. Een boek waarin de tips en kennis van Korte kunnen worden aangevuld met eigen ervaringen. ,,Je kunt het zien als een soort journal, een dagboek waar je dingen in opschrijft en bijhoudt. Ik heb gemerkt dat dit heel leerzaam kan zijn. Als je dat aan het einde van het jaar terugleest, levert dat bruikbare inzichten voor het nieuwe seizoen op.‘’



Het boek heet Een jaar in de moestuin, omdat werken in de moestuin het jaar rond gebeurt. ,,Ik hou persoonlijk niet zo van tuinieren in de winter, dan groeien er voornamelijk kolen en die vind ik niet zo lekker. Maar deze wintermaanden zijn voor mij juist weer heel handig om plannen te maken, dingen te bedenken en te evalueren. Wat ging er goed en wat niet? Daar kun je weer van leren voor de rest van het jaar.‘’



Terugkijkend heeft Korte zelf een prima jaar in de moestuin gehad. Door de enorme warmte is er wel het een en ander verloren gegaan. ,,Maar daar doe je niks aan. Op een gegeven moment was er gewoon niet meer tegenaan te sproeien.‘’



Een leermomentje was toen door overmatig zaaien ook massa's geoogst moest worden. ,,Dat is wel zonde, want zoveel kun je helemaal niet opeten. Het is goed om na te denken over wanneer je zaait en hoeveel. In het boek ga ik daar bijvoorbeeld dieper op in.‘’



Het tweede boek kent logischerwijs enige overlap met het vorige. Maar naast het toevoegen van eigen bevindingen door de lezer heeft Korte ook zelf nieuwe inzichten toegevoegd. Zo besteedt ze aandacht aan 'bloemetjes en bijtjes' en hoe een tuin meer geschikt kan worden gemaakt voor deze belangrijke zoemende insecten. ,,Mensen willen hun tuin vaak graag 'spic en span' hebben. Maar door blaadjes te laten liggen, minder vaak het gras te maaien en te snoeien help je de dieren in je tuin enorm.'' Ook gaat Korte in het boek dieper in op thema's als recycling en duurzaamheid.