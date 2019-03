Denk wil Nederlandse vlag in Statenzaal Zuid-Holland

Coffee­shops Delft toch weer open

15:44 De Delftse coffeeshops The Game (Breestraat) en The Future (Peperstraat) gaan toch weer open. Dat heeft eigenaar Michel Schlarmann bekendgemaakt.Hij wilde stoppen met The Game en The Future en beide verkopen. Schlarmann krijgt de verkoop echter niet rond en opent zijn coffeeshops daarom weer.