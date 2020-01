Denk wil nu ook in Haagse gemeenteraad

VAN WIEG TOT GRAF Topambte­naar Dick laveerde tussen liedboek en wetboek

21:02 Hij was een Haagse topambtenaar die nog steeds speelde in het schoolbandje van De Populier. Wetten, ministers en ministeries waren belangrijk. Maar muziek maken ook. Deze keer het levensverhaal van Dick van de Bosch is de rubriek Van Wieg Tot Graf (17 maart 1952 - 8 december 2019).