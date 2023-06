Dennis Stennis is dader - maar ook slachtoffer

columnDennis Wiersma is weg. Nu de rest nog. Veel ambtenaren zullen een zucht van verlichting hebben geslaakt. Maar denk ook even aan die 34 communicatie-adviseurs die nu ineens werkeloos zijn geworden. Eerlijk gezegd vond ik het een vreemde verschijning. Die ogen waren mij iets maniakaal. Dennis Stennis is uiteraard dader - maar ook slachtoffer.