Dennis van Aarssen als speciale gast op dansgala Free To Move

19:41 Den Haag - De eerste editie van het straatmuzikantenfestival The Streets of Chuck Deely smaakt bij het stadsbestuur naar meer. Cultuurwethouder Robert van Asten en collega Richard De Mos (Economische Zaken) buigen zich over de terugkeer van live muziek in de Grote Marktstraat.