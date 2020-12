Dennis Weening draaide maanden om Stella heen, maar zij gaf geen sjoege

Van wieg tot graf Artsen dachten dat Wim (72) nooit meer zou kunnen praten en lopen, maar hij bleek oersterk te zijn

2 december Hij was een eersteklas timmerman en een toegewijde vader. Trots was hij op zijn kinderen die allemaal goed terechtkwamen. Al heeft hij zich om eentje weleens zorgen gemaakt. Deze keer in de rubriek Van Wieg tot Graf het levensverhaal Wim Weening (15 februari 1948 – 12 oktober 2020).