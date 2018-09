Depot met fenomenale collectie van 65.000 kunstobjecten

Afgezet tegen het opvallende hoofdkantoor aan het Smallepad in Amersfoort, met zijn spiegelende glazen pui, is het depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Rijswijk maar een onbeduidend, onooglijk pand. Toch gaat achter de met aluminium platen bedekte gevel een jaloersmakende collectie schuil, variërend van schilderijen tot keramiek en van prenten tot tapijten. Laura van Breen, hoofd kunstcollecties, schat dat de verzameling circa 65.000 objecten omvat, waarvan 30.000 werken op papier. Daar komt nog maar weinig bij. ,,We zijn nu op de eerste plaats een vangnet voor kunstwerken die anders verloren dreigen te gaan. Dat heeft niet alleen te maken met ruimtegebrek, maar ook met de kosten van onderhoud.''



Van Breen weet bijna blindelings de weg in het gebouw, een door tl verlicht doolhof van 3000 vierkante meter, dat is opgesplitst in meerdere depotruimten. Zonder aarzelen trekt ze in een van de twee bewaarplaatsen voor schilderijen een stellage naar voren, waarna we oog in oog komen te staan met koning Willem III in vol ornaat.