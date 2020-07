Derde blunder met gevoelige informatie: Waar gaat het toch mis bij het Haga?

Update Weer stroomsto­ring Schevenin­gen: bijna 10.000 mensen zonder stroom

10:18 Een kleine 10.000 mensen en bedrijven zitten zonder stroom in Scheveningen. De storing is om even over half tien vanmorgen gemeld. Wat de oorzaak is, is nog niet bekend. Er zijn monteurs van Stedin onderweg voor onderzoek en herstel.