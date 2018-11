Derde DDD Award voor tribuneplan

Dromen, denken, doen?

,,De dromenfase is de fase waarin Haagse bewoners hun maatschappelijke problemen (ofwel dromen) indienen. Dat waren er 300 dit jaar. Daar kon op worden gestemd en de beste negen dromen bleven over.”



En de fase van denken?

,,In deze fase konden ondernemers, maar ook ondernemende Hagenaars, hun plannen indienen om een van die negen dromen te realiseren. Een jury beoordeelde de plannen en de beste werden gepresenteerd op het Denken Event. Daar bepaalde de jury welke drie ondernemers naar de finale gingen.‘’



En dan is het een kwestie van doen?

,,In de doen-fase werkten de drie finalisten hun plan uit om daarmee de jury te overtuigen dat zij het beste plan hadden. De winnaar kreeg de DDD Award, maar ontving ook een bedrag van 10.000 euro om het plan te realiseren.”



En de winnaar was?

,,Cor van Welbergen met De Grijze Reigâhs. Hij haakte aan bij de droom over bestrijding van eenzaamheid bij ouderen. Hij wil een ouderentribune bij ADO Den Haag realiseren.‘’



Waarom heeft hij gewonnen?

,,Zijn plan voldeed aan de twee eisen die we stellen: er moet een duidelijke link zijn met de droom en het plan is realistisch en duurzaam.‘’



Maar hoe kom je nu van plan tot het realiseren ervan?

,,Eerst moet er een stichting worden opgericht, dan wordt het geld overgemaakt. De winnaar wordt begeleid door onder meer mensen van Fonds 1818.‘’



