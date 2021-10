Derde moslimpartij in Den Haag stopt ermee: Denk krijgt bij verkiezingen vrij spel

En daarmee krijgt de landelijke ‘migrantenpartij’ Denk als nieuwkomer in Den Haag vrij spel. De partij van Farid Azarkan en Tunahan Kuzu scoorde bij de Tweede Kamerverkiezingen met vier zetels heel goed in de stad en doet op 16 maart 2022 voor het eerst mee met de lokale verkiezingen. ,,Ons verhaal krijgt steeds meer gehoor in Den Haag. We mikken voor volgend jaar op vijf tot zes zetels’’, zei voorzitter Abdoel Haryouli van de lokale afdeling van Denk al eerder.



De drie al bestaande islamitische partijen hadden elk één zetel in de Haagse gemeenteraad. Die verdeeldheid was een bron van grote ergernis onder de achterbannen van de lokale partijen. De Islam Democraten besloot daarom al eerder om op te gaan in de Haagse afdeling van Denk.



Nu houdt Nida om dezelfde reden als politieke partij op te bestaan.,,Onze leden hebben afgelopen zondag besloten om niet deel te nemen aan de verkiezingen van maart’’, zegt Mahmood. ,,Een wijs, respectvol en moedig besluit.’’