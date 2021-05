Derde nacht op rij brandstichtingen in Haagse Bloemenbuurt

Burgemees­ter doet oproep aan bezoekers van de Mall: ‘Kom op rustig moment’

5 mei Sinds de opening van Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam is het druk in het winkelcentrum. Mensen weten het shopwalhalla zo goed te vinden dat de gemeente de bezoekers nu vraagt om zoveel mogelijk op rustige momenten te komen.