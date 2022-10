Derde scooter in twee weken tijd in brand in Spoorwijk

Vluchtende scooterrij­der gooit vol kratje bier voor motoragent en ontkomt aan politie

Een scooterrijder is zaterdag aan de politie ontkomen door een vol kratje bier voor een motoragent te gooien en via brandgangen te vluchten. De politieagent wilde de bestuurder in eerste instantie aanspreken op zijn rijgedrag, maar eindigde in een achtervolging van de scooterrijder. De agent heeft aangifte gedaan.

