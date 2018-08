Het is even zoeken voor we café Berger ontwaren tussen alle andere terrassen aan het Plein. Ingeklemd tussen café Leopold en café Plein XIX met daaromheen nog tig andere etablissementen valt Berger niet direct op. Het ene terras vloeit over in het andere en zo op het eerste gezicht heeft ons café van bestemming niet echt een eigen aanwijsbare identiteit en veroordelen wij het nu al tot de categorie dertien in een dozijn.



We namen plaats aan een tafeltje vlak voor de ingang om toch wat van een eventuele Berger-cultuur op te snuiven. Het valt niet mee die te ontwaren in de overdaad aan prikkels die het Plein op deze zaterdagmiddag rijk is. Er is een Thaise markt, inclusief thaiboksenshows met luide Thaise toeters en muziek. En naast ons, op het terras van café Leopold, zit een grote groep supporters in de kleuren van hun favoriete club onder luid gejoel een voetbalwedstrijd te bekijken. Ook in Berger staat een scherm, maar niemand kijkt. Top 40-muziek schalt uit de speakers, die de strijd aangaat met alle omgevingsgeluiden. Geen goed idee.