Dertien personen aangehouden voor handel en gebruik van drugs bij inval café Gabors

Investeer­der Blackstone wil Haagse bank NIBC kopen

9:13 Het Amerikaanse investeringsbedrijf Blackstone is voornemens om de Nederlandse bank NIBC te kopen. Dat maakt de in Den Haag gevestigde bank vandaag bekend. Blackstone Group wil een bod van 9,85 euro per aandeel uitbrengen op alle stukken NIBC die niet in handen zijn van grootaandeelhouders J.C. Flowers en Reggeborgh.