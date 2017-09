Desnoods naar rechter om fietsers te weren

Onveilig

,,Het Noordeinde is een luxury shopping-gebied en trekt bezoekers uit heel Nederland’’, weet Coen van den Oever. ,,Die mensen verwachten niet dat er in het wandelgebied scooters of fietsers voorbij flitsen. Dat is levensgevaarlijk.’’



Adviesbureau Goudappel Coffeng heeft dit voorjaar na onderzoek geconstateerd dat de praktijk van fietsers in voetgangersgebieden ‘onveilig, onduidelijk en niet gastvrij’ is, stellen de ondernemers. Maar maatregelen blijven uit, mopperen ze. ,,We worden van het kastje naar de muur gestuurd. En ja, daar worden we wel baldadig van.’’



Wethouder Tom de Bruijn (verkeer, D66) ontkent dat hij beloftes breekt of de boel traineert. Het rapport van Goudappel Coffeng is onderdeel van een bredere evaluatie en die kost nu eenmaal tijd. ,,We gaan niet over één nacht ijs’’, zegt een woordvoerder van de gemeente.



Momenteel ligt het rapport bij het college. De Bruijn wil het binnenkort nog ‘samen met de ondernemers over het fietsbeleid hebben’. Als dat dan maar niet de gemeentelijke uitnodiging is om mee te doen aan het fietsdebat. Die viel een beetje verkeerd bij de winkeliersvereniging. Martijn Takes: ,,Dat doen we niet. De fase van discussiëren is allang voorbij. Het is tijd voor maatregelen.’’



