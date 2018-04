Deur definitief dicht voor roze Canal Pride

De deur stond nog op een heel klein kiertje, maar is nu definitief dicht geslagen. Er komt geen roze Canal Pride in Den Haag, zo stellen de organisatoren van het Rainbow Festival ook na een gesprek met de wethouder.

Volgens de gemeente Den Haag en de organisatoren 'is de communicatie niet optimaal geweest'. Daardoor zijn er bij de Haagse festivalorganisatie verkeerde verwachtingen gewekt over een gemeentelijke bijdrage aan een eerste, roze botenparade, heet het in een gezamenlijke persverklaring. ,,De partijen betreuren dit.''

Prioriteit

Besloten is dat de organisatie nu prioriteit geeft aan een succesvolle editie van het The Hague Rainbow Festival op 8 en 9 juni. Gemeente en organisatie gaan nog wel om tafel zitten om een 'stevige impuls' te kunnen geven aan de edities van het festival in de komende jaren. Of dat betekent dat de Canal Pride er in 2019 wel komt, is nog onduidelijk.

De organisatoren van het festival lieten begin deze week weten dat ze een streep haalden door de Haagse Canal Pride, omdat de gemeente maar niet met een subsidie over de brug kwam. Hun kritiek ging ook uit naar D66 dat het initiatief voor de botenparade had genomen en geregeld had benadrukt dat het goed zou komen met het geld.