Deuren en ramen open voor ventilatie: senioren breien ‘schoolsjaal’ om leerlingen warm te houden

Vertel, hoe is dit initiatief ontstaan?

,,Vorig jaar, net voor de herfstvakantie werd het wat frisser buiten. Ik sprak met iemand van de school De Kleine Keizer en vroeg aan haar of het klopte dat het binnen zo koud was. ,,Echt koud”, zei ze. De deuren en ramen moeten regelmatig opengezet worden. Ik dacht toen: misschien is het een idee dat senioren in Loosduinen sjaals breien. En dat ging uiteindelijk heel snel. We plaatsen een oproepje, maakten flyers. Inmiddels zijn de leerlingen van De Kleine Keizer en Het Hofstadlyceum voorzien. Aan de beurt zijn nu de Ds. W.E. Den Hertogschool en de Koos Meindertsschool.”