Deuren sluiten van horecazaken na beschietingen werkt escalerend

VIDEO Wetenschap­pers twijfelen aan Ocean Cleanup van Delftse Boyan Slat

10 september De enorme zogenoemde 'plasticvanger' van het project The Ocean Cleanup is begonnen aan een grote reis. Het gevaarte, bedacht door de nu 24-jarige Nederlander Boyan Slat, gaat naar de Grote Oceaan om de 'plastic soep' die daar in zee ligt op te ruimen, maar wetenschappers hebben twijfels over de uitvinding.