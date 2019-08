Deuren van eerste Haagse comedyclub openen binnenkort

ComedyCity The Hague is een initiatief van presentator en entertainer Mino van Nassau en wordt op drie avonden van de week gehouden in uitgaansgelegenheid Bleyenberg aan de Grote Markt. Van Nassau belooft met zijn club een mix van snelle humor, hilarische verhalen en stand- upcomedy. Wie meent tijdens de avond onvoldoende gelachen te hebben, mag zijn geld terug.

De ondernemer noemt het genre een ondergeschoven kindje. ,,Dat komt omdat we in Nederland een cabarettraditie hebben’’, zegt hij. ,,In Amerika en Engeland is stand-up comedy al een tijdje een hype, in Nederland blijft het beperkt tot Amsterdam en zelfs daar lukt het niet altijd om de zaal vol te krijgen. We nemen dus een risico door in Den Haag te beginnen.’’