Deurwaarders nemen zelfs de goudvissen van kinderen mee: 'Ik zou zo graag nu al een verbod willen’

Gerechtsdeurwaarders deinzen er niet voor terug zelfs goudvissen, konijnen of hamsters in beslag te nemen bij betalingsachterstanden. Ook de huisdieren van kinderen worden niet ontzien, als de ouders wanbetalers zijn. Haags dierenopvangcentrum Het Knagertje slaat alarm over inhumaan afpakgedrag en pleit voor een acuut verbod in aanloop naar de herziening van het Beslag- en Executierecht waarin gezelschapsdieren uitgezonderd zijn van beslaglegging. De aanpassing van de wet, die nog stamt uit 1843, wordt begin juni behandeld in de Tweede Kamer. Hij is naar verwachting volgend jaar van kracht. ,,Ik zou zo graag nú al een verbod willen'', zegt Geertje van Kranen van Het Knagertje. Zij kan het leed niet langer aanzien. ,,Deurwaarders pakken het laatste sprankje hoop van mensen af.''