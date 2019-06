Deze adembenemende schepen zijn te zien tijdens Sail op Scheveningen

Het wordt dus groot spektakel in de Scheveningse haven. Niet alleen met de genoemde negen tallships, maar ook nog met zo'n vijftien kleinere uitgaven. Een internationale vloot om trots op te zijn, stelt ­Mooyman vast. Er moesten zelfs schepen die ook graag wilden komen, worden geweigerd. De haven ligt straks propvol. Sail op Scheveningen is de finish van de Liberty Tall Ships Regatta. Die startte op 16 juni in het Franse Rouen vanwege het 75-jarig jubileum van D-Day, het begin van de bevrijding van West-Europa in 1944.

Vandaar dat ook een aantal marineschepen uit verschillende landen meedoet. ,,Daar kunnen wij mooi van meeprofiteren'', vertelt Mooyman. ,,Er komen nu meerdere tallships naar Scheveningen die hier nog niet eerder zijn geweest.'' Na het programma in Rouen ­beginnen de schepen op maandag 16 juni aan de etappe naar Scheveningen, waar ze op donderdag 20 juni zullen aankomen. De imposante vlootschouw zal veel aandacht trekken. Naar verwachting komen er over vier dagen zo'n 200.000 toeschouwers, maar het kunnen er, afhankelijk van de weersomstandigheden, best veel meer worden. Mooyman: ,,Als mensen op tv beelden van de Sail-In Parade op donderdag zien, dan weet ik zeker dat velen naar Scheveningen willen komen om de schepen live te bekijken.''

Uitstraling

En zo wordt de eerste Sail op Scheveningen veel groter en indrukwekkender dan aanvankelijk de bedoeling was. De gemeente Den Haag wilde tussen de finish van de Volvo Ocean Race van vorig jaar en het WK zeilen van 2022 nog een maritiem evenement in huis halen. Gedacht werd om een feestje te bouwen rondom de Europa, een Nederlands tallship dat vooral tochten naar Antarctica maakt en Scheveningen als thuishaven heeft. Natuurlijk is de Europa tijdens Sail in eigen haven van de partij: het schip is via Zuid-Afrika, de Azoren naar Rouen gevaren en komt voor korte tijd terug in ­Nederland.