Deze artiesten komen naar het Haagse bevrijdingsfestival

Racoon is de afsluitende act van het Haags bevrijdingsfestival 2019. Dat heeft de organisatie vanmiddag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in het Hilton Hotel. Dankzij een extra subsidie van de gemeente Den Haag kon deze grote naam worden geboekt.

,,We hebben er 25.000 euro bij gekregen van de gemeente’’, zegt Robert-Jan Rueb van het organisatiecomité. ,,Dat geld heb je echt wel nodig om een band van dit kaliber te kunnen boeken. Ook al zijn we in 2011 als laatste toegevoegd aan de lijst van landelijke bevrijdingsfestivals, met onze mix van entertainment en maatschappelijke activiteiten vormen we een voorbeeldfunctie voor andere provincies. In 2020 wanneer Nederland 75 jaar bevrijding viert, krijgt Den Haag de landelijke aftrap die wordt geopend door de minister-president.’’

Wethouder Richard de Mos hoefde vorig jaar zomer niet lang te twijfelen toen mede-organisator Gerard van den IJssel bij hem om meer geld kwam vragen voor het festival. ,,Ik ben onder de indruk wat de beide heren in enkele jaren tijd voor de stad hebben neergezet’’, zegt hij. ,,Evenementen zijn goed voor de economie van de stad. Elke euro die we in het Bevrijdingsfestival steken, levert het tienvoudige op voor de stad.’’

Talent

Het festival dat zondag 5 mei wordt gehouden op het Malieveld is gratis toegankelijk. Storm, een project dat aanstormend talent koppelt aan professionele muzikanten opent om 12.30 uur het programma op het hoofdpodium. Opvallendste naam daar is Toontje Lager, een Nederlandstalige band uit de jaren 80 die in het voetspoor van Doe Maar hits scoorde als Stiekem Gedanst en Net als in de film. Andere acts op de zogenoemde Mainstage zijn Tumbleweed & Friends, The Magnetics en Gallowstreet.

Op het tweede grote festivalpodium maakt het jaren 90-duo 2 Brothers on the 4th Floor zijn opwachting, bekend van het nummer Dreams (will come alive) waarmee het precies 25 jaar geleden de hitlijsten aanvoerde. Op dit Sena Performers Stage maken voorts Latifah, F1rstman en Lucien Foort hun opwachting. DJ Sam Feldt sluit het programma er af. Als ‘ambassadeur van de vrijheid’ maakt hij een toer langs verscheidene bevrijdingsfestivals en landt hij per helikopter op het Malieveld.

100 activiteiten

Ook de Tweede Kamer fungeert net als vorig jaar als podium. Hier treden na een minishow van Woezel & Pip de Haagse soulzangeres Shary-An en de Eddy Zoëy Band op. In heel de stad beginnen op 13 april al de Haagse Vrijheidsweken met ruim 100 activiteiten, films en debatten. Groter dan ooit is het programma Theater na de Dam met voorstellingen op 4 mei – aansluitend op de nationale dodenherdenking – in zes Haagse theaters.