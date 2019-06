Deze artiesten worden warm aanbevolen aan festivalgangers van Parkpop

Hooverphonic

Geïnspireerd door bands als Portishead en Massive Attack liet deze Belgische formatie in 1995 voor het eerst van zich horen. In 2000 brak Hooverphonic internationaal door met een optreden bij de openingsceremonie van het EK voetbal en de single Mad About You. De sfeervolle ambient pop van de band wordt vaak gebruikt in films en commercials. Inmiddels is de band toe aan de zesde (!) zangeres. De band speelt vrijdag om 21.45 uur in het Paard als onderdeel van Parkpop Downtown.