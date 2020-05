Deze attracties gaan open (of zijn al te bezoeken)

De horeca in Den Haag mag vanaf 1 juni in beperkte vorm weer open. Terrassen krijgen de ruimte om weer bezoek te ontvangen. Maar naast de horeca zijn meer attracties en toeristische trekpleister al wekenlang gesloten én bezig om hun ruimte zo in te richten dat er voldaan wordt aan de coronamaatregelen. Een aantal zijn inmiddels in aangepaste vorm weer opengegaan.

Hoe alles vorm gaat krijgen is overigens nog niet bekend. Het plan is om vanaf 1 juni terrassen en strandtenten te heropenen, net als (met een beperkt aantal klanten) bioscopen, restaurants, cafés, culturele instellingen, musea en het voortgezet onderwijs. Ook het openbaar vervoer moet weer de normale dienstregeling hervatten.

Een overzicht van wat er in Den Haag al open is of nog opengaat.

Attracties

Volledig scherm De eerste bezoekers in Madurodam, dat op maandag 18 mei weer openging. © ANP • Madurodam opende op 18 mei weer de deuren. De attractie werkte samen met de Veiligheidsregio Haaglanden aan een manier om gasten veilig toegang te geven tot het park. In het park is met kleurrijke hartjes anderhalve meter afstand aangegeven.



• Duinrell opende op 16 mei haar attracties en het bijhorende waterpark het Tikibad voor gasten die in het vakantiepark verblijven. Voor daggasten is later in de maand een beperkt aantal tickets beschikbaar. Deze dienen vooraf online gereserveerd te worden.



• Attractiepark Drievliet is van plan om op 1 juni te deuren te openen. Het park wacht nog op het besluit voor de terrassen, zodat ze die ook met maatregelen open kunnen gooien.



• Bezoekers zijn nog tot minstens 1 september niet welkom in de Tweede Kamer. De Kamer gaat wel weer vaker debatteren, maar vindt het nog niet verstandig om weer toeschouwers te ontvangen. De sluiting van het Kamergebouw voor belangstellenden is hoogst uitzonderlijk. Dat dat een halfjaar duurt, is sinds mensenheugenis niet voorgekomen.

(Film)theaters

• Vanaf 1 juni mogen alle theaters in Nederland de deuren weer openen voor een maximum aantal bezoekers. Het Nationale Theater kan niet wachten. 1 juni om 00:01 uur opent Het Nationale Theater zijn deuren met de eerste nieuwe voorstelling in het kader van Het Nationale Theater speelt altijd: een programma van korte, wendbare voorstellingen dat de grote voorstellingen tot de winter vervangt.

• Vanaf 1 juni gaan de bioscopen van Pathé weer open. De keten heeft vestigingen in Scheveningen en twee in de Haagse binnenstad. De eerste maand geldt er een maximum aantal van dertig bezoekers per zaal. Kaartjes moeten van tevoren gekocht worden. De eerste films die te zien zijn, zijn de films die vlak voor de sluiting werden vertoond. Denk hierbij aan: Bloodshot, De Beentjes van St. Hildegard en Onward.

• Bij het Filmhuis Den Haag zijn de voorbereidingen om weer open te mogen druk bezig. Hoeveel bezoekers er per zaal mogen, is nog niet bekend. ‘Uiteraard met aangepaste bezetting en anderhalve meter afstand als uitgangspunt, want de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers staat voorop.’ Op de site valt te lezen dat meer informatie later volgt.

Volledig scherm Pathé opent op 1 juni beperkt de deuren voor het publiek. © ANP

Musea

• Het Kunstmuseum Den Haag opent op 1 juni weer haar deuren voor publiek. In de tussentijd wordt in het museum gewerkt om te voldoen aan de anderhalvemeterregels. Bezoekers kunnen straks kiezen uit twee routes om te zorgen dat het eenrichtingsverkeer in het gebouw overeind blijft.

• Museum De Gevangenpoort is hard bezig om ook op 1 juni open te kunnen voor publiek. Tickets zijn al te koop. ‘Nadere informatie over Coronaveilig museumbezoek volgt na een definitief besluit van het kabinet op 20 mei’, valt op de website te lezen.

• Het Mauritshuis gaat op 1 juni open. Vanaf 22 mei is het mogelijk om kaarten te kopen via de website. Het museum wil per tijdslot, drie keer per uur twintig bezoekers binnen laten. Ook worden bezoekers duidelijk van elkaar gescheiden wanneer zij het museum inkomen en verlaten. Voor elke bezoeker en ieder stel of gezin hanteert het museum een ruimte van 10 vierkante meter. In het totale museum is er ruimte voor 110 bezoekers tegelijk.

• Museum Voorlinden in Wassenaar is ook vanaf 1 juni weer te bezoeken. Kaarten moeten online gekocht worden, voorafgaand aan het bezoek. Er komen tijdvakken om teveel publiek te voorkomen. Ook wordt bezoek gevraagd om zich te houden aan de anderhalve meter afstand.