Deze attracties ontwaken voor ‘proefopening’: ‘Maar geen hijgende mensen in je nek en bier gooien’

In deze regio is Museumhuis van Meerten een van de eerste attracties die voor drie dagen open mag, komend weekend al. Moest het museum op stel en sprong van alles regelen? Dat valt mee, vertelt coördinator Marije Strating. ,,We zijn al open geweest in coronatijd, alles is klaar.” Het enige verschil is dat het museum nu ook de uitslag van de coronasneltest, uitgevoerd in de bestaande teststraten, moet checken.