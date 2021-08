Deze bekende kok met Michelinster opent binnenkort een restaurant in Den Haag

Waarom hebben Westlan­ders een pesthekel aan Den Haag? Schrijver Paul Waterman weet het wel

13:14 Hagenaars vragen zich soms af waarom ze in de omgeving niet altijd populair zijn. Schrijver Paul Waterman weet waarom Westlanders een pesthekel hebben aan Hagenaars. ,,Al eeuwenlang wordt in Den Haag verteld wat ze in Westland moeten doen. Ze spelen daar al drie-, vierhonderd jaar de grote meneer. Westlanders werken zich te barsten en dan moeten ze geld afdragen.”