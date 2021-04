Deze bekende muziekwinkel keert terug in de Torenstraat, maar wel aan de overkant

Oplichters stelen 20.000 euro aan virtuele munten van cryptobe­leg­gers

14 april Vier personen uit de Haagse regio zijn in korte tijd door oplichters beroofd van hun cryptovalutas. Via phishingmails konden de criminelen hun accounts bij handelsplatformen hacken. Volgens de Haagse politie is er zeker voor twintigduizend euro aan virtuele munten weggesluisd naar onbekende adressen.