Deze bestuurder is nogal hardleers: man voor zestiende keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

De ambtenarenacties voor een betere cao lijken op die van dertig jaar geleden. De gevolgen waren in juni en juli 1993 alleen iets ingrijpender. Het vuilnis hoopte zich op in veel oude wijken en de Hagenaars staken het afval in de hens. In drie dagen moest de brandweer maar liefst zeventig keer uitrukken om de vuren te blussen. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een bloederig verleden.