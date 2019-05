'Deze boom verdient een veteranenstatus'

'E en eik groeit 300 jaar, rust 300 jaar en sterft 300 jaar' is een spreekwoord in Engeland, waar men groot respect heeft voor oude kruimelige bomen die misschien niet meer de vitaliteit hebben van een jong exemplaar, maar in hun laatste fase evengoed prachtig zijn. Men plaatst er doorgaans een hek omheen met een elegante plaquette waarop staat hoe oud de boom is en wat-ie zoal heeft meegemaakt. Eeuwenoude reuzen krijgen in Engeland de tijd en de ruimte om gracieus te sterven. Een proces dat eeuwen duren kan.



In het volgebouwde Nederland is wat minder plek om bomen rust te gunnen in hun terminale fase. De gemiddelde Nederlandse boom sterft voor hij een eeuw oud is een onnatuurlijke dood door een kettingzaag. Een oude boom neemt immers plek in en kan gevaarlijk zijn. In een drukke stad kan men niet het risico nemen dat er een zware tak naar beneden komt of er een kruin afwaait. Maar in een park moet het toch mogelijk zijn om een majestueuze oude lindeboom langzaam aan zijn einde te zien komen, denkt een groep Hagenaars die zich inzet voor een veteranenstatus van een linde op landgoed Clingendael.