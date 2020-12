Deze branden hebben Den Haag en omgeving op grondvesten doen schudden

Kleding­zaak-eigenares­se Nikky ziet aankomende tijd somber in: ‘Ik vraag me af of mensen kerstjurk­jes en cadeautjes gaan kopen’

14 december Het is drukker dan normaal voor een maandagmiddag op de Haagse Fahrenheitstraat. Met de aankondiging van een lockdown in hun achterhoofd haasten mensen naar hun favoriete winkel. Ook Passie Fashion Café meldde gisteren op social media dat de kledingwinkel vandaag extra open is. ,,Ik heb zeker al wat vaste klanten gezien”.