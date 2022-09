Deze crisis belooft weinig goeds

De sombere gezichten en het lange zwijgen vorige week waren achteraf gezien signalen dat het goed hommeles was in Den Haag. De uiterst moeizame gesprekken waren in een impasse beland. Den Haag is de laatste gemeente die na de raadverkiezingen van maart (!) nog geen nieuw bestuur heeft.



De onderhandelende partijen VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA hebben grote moeite om het eens worden. Nadat wij het nieuws over de vastgelopen gesprekken publiceerden, keerde iedereen toch weer snel terug aan tafel.