Deze ezels zorgen voor kinderen met autisme en angsten

Sara Russo hangt met haar hele lichaam over de rug van de ezel. Armen bungelen aan de ene kant en benen aan de andere. Wanneer de ezel loopt, waggelt zij mee. Ik moet erom lachen, het is een koddig gezicht. Wanneer de ezel het varken Knor in de gaten krijgt, hobbelt hij erop af en glijdt Sara van zijn rug. ,,Met Knor zijn beide ezels van begin af aan goede vrienden'', weet eigenaar Andrea Sciacca. ,,Ze kwamen erachter hoe het hek open moest en op dag twee vonden we de 'drie musketiers' buiten de weide. Ze waren de hele nacht op pad geweest en lagen overdag alle drie op apegapen.”



Sara is weliswaar Andrea's grote liefde, maar zijn tweede liefde betreft zijn ezels. Hij praat over Igor en Tucker alsof het mensen zijn, en meer. Hij groeide op tussen ezels in een klein dorp in de Italiaanse bergen. Zijn familieleden waren de laatste ezelhouders in de regio. Totdat de maffia roet in het eten gooide en de familie vertrok.



Nu woont Andrea in de grote stad en brengt hij zijn liefde voor ezels over op kinderen. Hij is een echt natuurmens en de stad maakt hem soms onrustig, maar er moet ook brood op de plank komen. De ezels brengen rust in de hectiek. ,,Uitzicht op de bergen vanuit je huis is mooi, maar een panorama kun je niet eten.”



Igor en Tucker komen van stichting De Ezelshoeve in Baarle Nassau, waar afgedankte, zieke en mishandelde ezels worden opgevangen. Andrea nam ze mee en gaf ze een tweede thuis bij stadsboerderij PLUK in Den Haag. Daar hebben ze een belangrijke taak gekregen: kinderen met autismespectrum-, angst- of andere stoornissen rust en (zelf)vertrouwen geven.