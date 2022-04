Deze familie handelt al 50 jaar in lederwaren: ‘Ik speelde tussen de tassen, stopte mijn tekeningen erin’

„Op de driehonderd vierkante meter die ons Brabants Lederwarenhuis rijk is, vind je ontelbare hoeveelheden tassen, koffers en portemonnees”, vertellen de eigenaren Erik en Karin Bodde. „Voor iedereen is hier een tas te vinden”, vervolgt de roodharige Karin (1970). „Of anders wel een van onze andere producten, zoals riemen, de handige pasjeshouders van Secrid, leren handschoenen in alle kleuren van de regenboog en, of dat niet al genoeg is: we zijn leverancier van het binnenwerk van de ambulancekoffers in Nederland. Het werken in een winkel en de bijbehorende handelsgeest zitten er bij ons beiden al van jongs af aan in.”