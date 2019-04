Deze flitspaal in de regio jaagt de automobilist meeste angst aan

Een jaar eerder nog werden de meeste snelheidsboetes bij een van de flitspalen op de Wippolderlaan in Wateringen genoteerd. Kort voor de aansluiting met de A4 werden toen 50.000 hardrijders geflitst. In 2018 bleef het aantal geconstateerde snelheidsovertredingen op dit punt beperkt tot minder dan 44.000.



De nieuwe koploper in de regio Haaglanden, zij het nipt, is Delft. Met dank aan de flitspaal op de Prinses Beatrixlaan Zuid. In 2018 spekten automobilisten hier de schatkist met alles bij elkaar 43.785 boetes voor te snel rijden. Dat blijkt uit opgevraagde gegevens bij het Centraal Justitieel Incassobureau.



Delft is op de genoemde locatie overigens terug van weggeweest: vier jaar geleden werden hier zelfs al eens 50.000 weggebruikers op de bon geslingerd. Dit ook toen al tot grote ergernis van betrapte automobilisten: kort daarvoor moet de snelheid abrupt omlaag van 70 naar 50 kilometer per uur.



Worden ook de boetes voor het door rood rijden meegerekend, dan blijkt de paal aan de Wippolderlaan de flitstopper. De Wippolderlaan is sowieso een ware goudmijn voor de staatskas. De vier flitspalen die hier op steenworp afstand van elkaar staan, waren vorig jaar totaal goed voor meer dan 130.000 verstuurde CJIB-enveloppen.