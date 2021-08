Deze forse picnicktafel in Binckhorst kan Buitenkunstwerk van het Jaar worden

Marjolein van Delft ontdekte de gestapelde picnicktafels van kunstenaar Daan den Houter in de Saturnusstraat in de Binckhorst in de coronatijd. En eerlijk is eerlijk, zonder corona, waardoor veel mensen meer zijn gaan fietsen en wandelen, had ze het kunstwerk waarschijnlijk nooit gezien.

Maar de ‘High Tea Table’ fascineert haar en ze meldde het werk aan voor de verkiezing Buitenkunst van NPO Radio 4. Ze is niet de enige, want onder de 60.000 mensen die inmiddels stemden op kandidaten voor Buitenkunst van het jaar waren er genoeg om het kunstwerk op de Binckhorst in de finale te krijgen.

Finale

Zondag is de uitslag, stemmen kan nog tot en met zaterdag via de website van de radiozender.

Het kunstwerk van tafels past goed in de omgeving, vertelde Frank Immerzeel op NPO Radio 4, omdat het mensen de kansen biedt om elkaar te blijven ontmoeten in een industriële omgeving als de Binckhorst. Immerzeel is van het bedrijf Starling Structures dat er is gevestigd en het kunstwerk financierde.

