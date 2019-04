Deze futuristische garage parkeert jouw auto zelf

Geen rondjes meer rijden op zoek naar een plekje, of vergeten zijn waar de auto staat gestald in een ondergrondse parkeerplaats. In de volautomatische garage aan de Hoge Nieuwstraat worden auto's via een platform in parkeerplaatsen gezet en opgehaald, als een bestelling bij een snoepautomaat.

Bezoekers laten hun auto achter op een vierkant platform en melden zich buiten de garage aan met een pasje. Het systeem zoekt naar lege plekken in het auto-flatgebouwtje en het platform brengt het voertuig als een soort vliegend tapijt naar de lege parkeerplek.

De particuliere garage, verzorgd door Car Parkers Nederland, telt 52 parkeerplaatsen. Het auto-flatgebouw is 22 meter hoog en 18 meter diep en bestaat uit negen verdiepingen. De garage is in een oud pand gevestigd, en doordat de auto's met precisie worden 'opgeborgen' is het proces zeer ruimtebesparend. Ronald Bogers van onderhoudsbedrijf RoBo-TS verzorgt het onderhoud voor het systeem. De technicus gebaart enthousiast naar de garage. ,,Er zitten vier garages rond de Kneuterdijk, maar deze verslaat ze allemaal!"

Vastgoedontwikkelaar Rob Nederlof, fervent Porsche-fanaat, is dolblij met zijn garage, die beschikbaar is voor werknemers en collega's uit het gebouw. ,,Het was niet goedkoop", geeft hij lachend toe, ,,maar dan heb je ook wat. Er zijn nooit storingen en het systeem is prachtig."

Glas

Daarnaast heeft de garage Nederlof een bijzonder extraatje opgeleverd: de achterwand van zijn chique kantoor is van glas. De garage zit naast zijn statige pand en zijn Porsche heeft een eigen parkeerplekje in de garage. Volledig uitgerust met spotlichten - vlak voor het raam. Hierdoor werkt hij letterlijk náást zijn geliefde auto. Hij hoeft zijn stoel maar om te draaien en kan zijn glimmende, karakteristieke vierwieler bewonderen. Nederlof: ,,Ja, dit uitzicht... Dat is prachtig."

Een parkeerplekje in de futuristische garage kost een slordige 3000 euro per jaar.

Een grijze BMW komt binnenrijden en met het grootste gemak stapt de bezoeker uit, doet zijn auto op slot en verlaat de garage. Buiten scant hij zijn pasje en zonder nog eens achterom te kijken verdwijnt hij naar zijn werk.

,,Mensen zetten hun auto nog steeds op slot, terwijl dit ook niet nodig is", vertelt directeur John Krijnen van Car Parkers Nederland. Inbreken in auto's die hier geparkeerd staan, is zo goed als onmogelijk, zegt hij: ,, Als je híér wilt inbreken, moet je wel héél erg je best doen. Dan ben je een soort Spiderman."