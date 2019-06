Deze ‘groene’ woontoren verrijst in de komende jaren op de Binckhorst

‘Linck’ heet het project dat gisteren groen licht heeft gekregen van de gemeente. Het ongeveer 50 meter hoge gebouw zal bestaan uit woningen en een commercieel gedeelte. Volgens projectontwikkelaar ERA Contour is het op dit moment nog niet bekend of er restaurants of winkels in komen. Ook moet nog bekend worden wat voor woningen in de toren zullen komen. Het zullen in ieder geval geen sociale huurwoningen worden.



Het gebouw valt op door het vele groen dat in de schetsontwerpen te zien is. Op meerdere verdiepingen van het pand worden binnentuinen aangelegd waar buren elkaar kunnen ontmoeten.