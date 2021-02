Deze Haagse agenten gaan op pad met Ewout Genemans voor Bureau Hofstad: ‘We hebben er zin in’

,,Daar zijn ze dan”, laat de politie enthousiast weten. ,,Deze Haagse collega’s gaan in tv-programma Bureau Hofstad ons politiewerk laten zien.” Programmamaker Ewout Genemans gaat namelijk, na eerder soortgelijke series te hebben gemaakt in Amsterdam en Eindhoven, op stap met de Haagse politie. Met zijn reportageserie over de agenten wil hij bijdragen aan een ‘ander beeld van de politie dan de meeste mensen hebben’.