Deze Haagse Albert Heijn zet pendelbussen in naar een andere winkel omdat ze tijdelijk sluiten

De feestelijke heropening vindt plaats op maandag 19 augustus om 11:00 uur. In de tussentijd kunnen klanten van Albert Heijn Duinzigt met de gratis pendelbus hun boodschappen doen bij Albert Heijn XL in Leidschendam.



,,Er zijn geen supermarkten in de directe omgeving. Daarom komen wij onze klanten tegemoet door de gratis pendelbus in te zetten zolang onze winkel gesloten is”, zegt supermarktmanager Raven Huijbregts. De pendelbus rijdt van maandag tot en met zaterdag tussen 10:00 uur en 17:00 uur van Albert Heijn Duinzigt naar Albert Heijn XL in Leidschendam. De opstaplocatie is de bushalte lijn 20 aan de Theo Mann-Bouwmeesterlaan ter hoogte van de parkeerplaats.