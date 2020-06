Deze Haagse barbier verkocht de duurste cd ter wereld aan de meest gehate man van Amerika

Als Gerson Heiland (37) van Tone’s Barbershop aan de Haagse Goudenregenstraat je scheert, zit je muisstil. Niet omdat z’n scheermes langs je halsslagader glijdt, maar omdat je niks van z’n verhaal wil missen. Gerson is een Hagenaar met Kaapverdiaans bloed en een aparte muzieksmaak. Weinig mensen hier hadden begin jaren negentig van de Wu-Tang Clan gehoord, maar Gerson was er wég van.

De hip-hop van de Amerikanen die zich lieten inspireren door Chinese Kungfu-films sprak hem aan. Hoewel z’n moeder het verbood om thuis naar rap of hip-hop te luisteren, was de muziek van grote invloed op Gerson. Hij werkte zich een slag in de rondte om de muziek, en de kleren die er bij hoorden, te kopen. De Wu-Tang Clan is meer een lifestyle dan een muziekgroep. Ze hebben een eigen kledingmerk, een eigen uitgeverij en ondernemingen in diverse disciplines. Met het geld dat de jonge Gerson in een spoelkeuken verdiende, kocht hij een Wu-Tang Clan trainingspak -ter waarde van zo'n driehonderd gulden - dat z’n leven zou veranderen.