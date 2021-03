Deze Haagse big band eert Golden Earring met een clip van Radar Love in eigen arrangement

IN BEELD Geen wilde haardossen en gespleten puntjes meer: Kappers maken korte metten met coronakap­sels

11:22 Vaarwel coronakapsels, Den Haag loopt er weer goed gekapt bij. Onder meer in de Weimarstraat zijn de scharen uit het vet gehaald. Lange slierten veranderen in een strakke bob, de baard is bijgepunt. Wij gingen langs bij een paar blije kappers die woensdag weer aan het werk mochten.