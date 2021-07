Deze Haagse uitjes zijn genomineerd als leukste van Zuid-Holland en Nederland

Onweer en hevige regenval zorgen voor de nodige problemen in Haagse regio: ‘Knijp 'm als een oude dief’

26 juli Donkere wolken pakten zich vanmorgen samen boven de Haagse regio, vooral in Westland zorgde het water voor de nodige problemen. Zo stond onder meer in De Lier een straat volledig blank na hevige regenval en in Wateringen werden bewoners opgeschrikt door een blikseminslag. Volg alle ontwikkelingen in onze blog hieronder.