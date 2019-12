Deze Hagenaars doen komend seizoen mee aan De Slimste Mens

Video Parkinson zet een streep door loopbaan van jazzmuzi­kant: ‘Lijkt soms net op een orgie’

16:58 Remco Hofman (58) is jazzpianist met ruim 4000 optredens op zijn naam. Gisteren speelde hij voor de laatste keer in de door hem geprogrammeerde sessies in restaurant Comeonin. Parkinson zet een streep door zijn lange muzikale loopbaan.