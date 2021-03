Deze Hagenaars stonden vandaag al in het stemhokje: ‘Echt een voordeel dat het nu zo rustig is’

Het is vanmiddag half twee als de honderdste stemmer binnenkomt bij het stembureau in Madurodam. Hugo Letiche (74) vindt het prachtig. Samen met zijn vrouw Maria (75) is hij vanuit het Statenkwartier komen lopen. Ze waren vergeten om via de post te stemmen. ,,Het is echt een voordeel dat het nu zo rustig is”, vindt Maria.