Deze horecafamilie heeft gastvrijheid hoog in vaandel: ‘Mensen moeten met glimlach naar huis gaan’

De waar is hetzelfde, maar sigaren­zaak De Graaff opent in moderne variant: ‘Het is een beleving’

Winston Churchill kocht er een sigaar, prins Bernhard had voor zijn rookwaar een kluisje. Sigaren- en chocoladezaak G. de Graaff is er weer. Niet meer aan de Heulstraat, maar in een nieuw pand aan het Noordeinde. Met hetzelfde idee als in 1928, toen de winkel opende. Sigaren en chocolade. Maar dan iets moderner. ,,De gastank hebben we weggelaten.’’

11 december