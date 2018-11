‘Deze horecavaklui hebben we hard nodig’

Naast onze hoofdstad is er in geen stad in Nederland zóveel horeca als in Den Haag. Tegelijkertijd is er - ook in deze stad - een schreeuwend tekort aan personeel.

,,Als branche en opleider moeten we blijven investeren in goed geschool personeel, en daar hebben we ook de politiek bij nodig’’, stelt Bernadet Naber, woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland, die gisteren tijdens de Dag van het Mbo een bezoek begeleidde van staatssecretaris Mona Keijzer aan de horecaopleiding van ROC Mondriaan in Den Haag.

Naber: ,,Jaarlijks leveren de horecaopleidingen in Nederland zo’n 10.000 mensen met diploma af, terwijl er behoefte is aan circa 30.000 man. Te veel mensen zien een baantje in de horeca als iets tijdelijks, terwijl we ze heel graag willen behouden.’’ Dat kan bijvoorbeeld door te experimenteren met opleidingen voor gevorderd horecapersoneel. Naber: ,,Denk aan de mogelijkheid om je na verloop van tijd om te scholen tot wijnkenner. Als we dat kunnen bieden op erkende opleidingen in het land, zou dat een groot verschil kunnen maken.’’

Waardering

Keijzer toonde gisteren vooral veel waardering voor het werk van docenten en studenten. ,,Het ziet er hier gewoon ontzettend professioneel uit.’’

Onderwijsmanager Jacqueline van der Zwan van ROC Mondriaan is dan ook tevreden over het bezoek van de staatssecretaris. ,,We hebben laten zien hoe we onze studenten voorbereiden op het ondernemerschap en hoe we hierin ook gebruikmaken van innovatieve hulpmiddelen.’’ Momenteel werkt de school aan het opzetten van modules voor mensen, die zich willen bijscholen in het horecavak.